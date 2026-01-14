Real Madrid : 7 joueurs ont critiqué Xabi Alonso auprès de la direction

Alors que Xabi Alonso a déjà vidé son casier à Valdebebas, la presse madrilène continue de faire des révélations sur la courte aventure de l’ancien milieu de terrain sur le banc du Santiago Bernabéu. Une demi-saison marquée principalement par des soucis avec le vestiaire, et des cadres qui n’ont jamais vraiment adhéré à son discours ni à ses méthodes.

On peut même clairement dire que certains ont tenté de le boycotter. La Cadena SER nous apprend ainsi que 7 joueurs se sont plaints, dès le mois de novembre, de Xabi Alonso auprès de la direction. Et le coach comme son staff étaient conscients que des joueurs étaient allés les critiquer dans leur dos. Le média ne dévoile pas de noms, mais on sait que des joueurs comme Rodrygo, Vinicius Jr, Fede Valverde ou Jude Bellingham ne s’entendaient pas vraiment avec leur désormais ex-technicien…