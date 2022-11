Bayern - Inter : des tifosi en deuil préparent leurs hommages

C'est l'image du week-end passé en Italie : la Curva Nord du Giuseppe Meazza, muette et choquée, en train de ranger les banderoles avant de quitter les travées du stade à la pause de la rencontre remportée (3-0) par l'Inter contre la Sampdoria, lors de la 12ème journée de Serie A. Une étrange scène qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse transalpine en raison de l'événement cachée derrière ce geste symbolique : Vittorio Boiocchi, le chef des ultras de l'Inter, alors âgé de 69 ans, a été assassiné, en début de soirée, dans une embuscade à Figino, dans la périphérie ouest de Milan. Il a été touché à la poitrine et au cou par cinq coups de feu, rue Fratelli Zanzottera, non loin de chez lui. Boiocchi est par la suite décédé dans une ambulance alors que les urgentistes italiens le transportaient à l'hôpital de San Carlo.

Alors que l'enquête se poursuit à Milan pour éclaircir cette affaire - Vittorio Boiocchi étant un criminel reconnu ayant écopé d'une peine de 26 ans de prison pour des accusations de vol, d'enlèvement, d'extorsion, de trafic de drogue et d'association de malfaiteurs, les tifosi nerazzurri préparent de nombreux hommages pour la 6ème journée de Ligue des Champions face au Bayern. Plus de 4 000 milanais ont fait le déplacement à Munich pour soutenir leur équipe mais aussi se reconstruire après le drame de samedi soir. L'objectif sera également de renouer les liens entre les différents groupes de supporters, alors que certains ultras sont accusés d'avoir usé de la force pour virer plusieurs personnes de leur enceinte lors du geste symbolique réalisé en l'honneur de Boiocchi face à la Sampdoria.