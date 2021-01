Le flop Luka Jovic quitte temporairement le Real Madrid

La suite après cette publicité

Les attaquants passent mais Karim Benzema reste. Depuis plus de onze ans maintenant, l'avant-centre défend les couleurs du Real Madrid. Même s'il a connu des hauts et des bas dans la capitale espagnole, l'ancien joueur de l'OL a toujours su mater la concurrence. Gonzalo Higuain, Emmanuel Adebayor ou encore Alvaro Morata, pour ne citer qu'eux, n'ont pas fait le poids face à KB9. À l'été 2019, Luka Jovic était donc le nouvel attaquant à tenter sa chance au sein de la Casa Blanca, qui voyait en lui une doublure voire même un concurrent pour Benzema.

Auteur de 27 buts et 7 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues avec l'Eintracht Francfort, le Serbe s'était montré impressionnant en Allemagne. Courtisé par plusieurs écuries, dont le FC Barcelone, il avait finalement dit oui aux Merengues le 4 juin 2019. Pour se l'offrir, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu avaient déboursé la somme de 60 millions d'euros. Jovic, âgé alors de 21 ans, avait, lui, signé un contrat de six ans. Mais son rêve s'est transformé en cauchemar en Espagne.

Retour à Francfort après 1 an et demi de galère

Lors de sa première saison, il n'est pas vraiment parvenu à convaincre, lui qui a eu quelques pépins physiques et qui a notamment été au coeur d'une polémique pour avoir enfreint les règles liées au confinement pour se rendre en Serbie. Il a ainsi fini l'exercice 2019-20 avec 2 buts et 2 assists en 27 apparitions toutes compétitions confondues (8 titularisations). Poussé vers la sortie cet été, il est finalement resté. Mais Zinedine Zidane, qui ne comptait pas sur lui, ne l'a utilisé qu'à 5 reprises (3 titularisations) cette saison.

Dans une impasse, Luka Jovic (23 ans) a finalement changé d'air cet hiver. Pour se relancer, il a été prêté aujourd'hui à l'Eintracht Francfort, son ancien club, qui vient d'annoncer son retour en publiant une vidéo et une photo du joueur en tenue. «L'Eintracht Francfort peut compter sur les services de Luka Jovic jusqu'à la fin de cette saison. L'attaquant, qui faisait partie de l'équipe de Hesse entre 2017 et 2019, revient sous la forme d'un prêt en provenance du Real Madrid. Le contrat court jusqu'à la fin de la saison. Jovic portera le maillot numéro neuf à Francfort», peut-on lire sur le communiqué. L'occasion pour lui de retrouver du plaisir et du temps de jeu dans un club et un championnat qu'il connaît sur le bout des doigts.