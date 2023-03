L’OM trouve un accord avec Marcelo Bielsa

L’histoire est enfin terminée. Parti soudainement de l’Olympique de Marseille le 8 août 2015 après la défaite de son équipe contre le Stade Malherbe de Caen, Marcelo Bielsa avait surpris tout son monde. L’Argentin réclamait 3 M€ au club phocéen en guise de dommages et intérêts.

La raison était simple : Bielsa et Vincent Labrune avaient trouvé un accord à l’oral, mais les termes du contrat n’étaient plus les mêmes au moment où El Loco devait signer. Finalement, après presque huit ans de procédure, La Provence annonce que Bielsa et l’OM ont trouvé un accord à l’amiable. Le montant de la transaction n’a toutefois pas filtré.

