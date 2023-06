Le Havre : Arouna Sangante va prolonger

Promu en Ligue 1 cette saison, Le Havre s’est déjà retroussé les manches pour boucler quelques jolis dossiers. Outre l’arrivée déjà officielle de l’ancien Nantais Loïc Nego, libre après l’expiration de son contrat avec le MOL Fehérvár (Hongrie), la prolongation du jeune Arouna Sangante (21 ans) demeure l’un des autres enjeux du mercato havrais.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, un accord pourrait même être bientôt trouvé entre le club normand et le jeune défenseur sénégalais, à l’heure où ce dernier avait agité quelques rumeurs en postant une story Instagram du côté de Lens. Troisième joueur havrais le plus utilisé cette saison par Luka Elsner (3 126 minutes, juste derrière Victor Lekhal et Christopher Operi), Sangante s’est imposé comme l’un des tous meilleurs défenseurs de Ligue 2. Actuellement sous contrat jusqu’en 2025, l’ancien joueur du Red Star devrait donc prochainement rempiler.

À lire

SOLDES DE FOU sur la boutique FOOT.FR !