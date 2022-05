Chelsea : Romelu Lukaku s'en prend à son agent

Ce vendredi, le clan de Romelu Lukaku a décidé de sortir du silence. Dans les colonnes de La Repubblica, son représentant Federico Pastorello est sorti du silence pour évoquer notamment la situation difficile de son joueur à Chelsea. « Personne ne pouvait s'attendre à une telle situation. Je ne discute pas les choix techniques, mais il est évident qu'il y a eu un problème. Les chiffres sont malgré tout parlants : il est le meilleur buteur de l'équipe, malgré un temps de jeu réduit en comparaison à ses coéquipiers », a-t-il lancé. Mais cette déclaration n'a pas du tout plu au joueur.

Romelu Lukaku a tenu à passer un coup de gueule sur son compte Instagram et s'en est pris directement à son agent. «En aucun cas je ne laisserais quelqu'un parler à ma place. J'ai gardé la bouche fermée et je me suis concentré pour servir l'équipe et terminer la saison de l'une des meilleures façons possibles», a expliqué le Belge. Le message est passé.