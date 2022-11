Frenkie de Jong règle ses comptes avec le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Pendant la trêve internationale liée à la Coupe du monde 2022, certains prennent plus de liberté pour évoquer leur situation en club. Frenkie de Jong, qui affrontera le Sénégal, lundi (17h00), dans le cadre du premier match des Pays-Bas au Qatar, est revenu sur son cas au FC Barcelone et le joueur de 25 ans a notamment évoqué son départ avorté, l'été dernier. Proche de Manchester United et poussé vers la sortie par sa direction, il avait tout fait pour rester en Catalogne et avait gagné son bras de fer.

En manque de liquidités après avoir réalisé un mercato XXL, la direction catalane souhaitait se séparer du Néerlandais. Une attitude qui a fortement déplu à l'ex-Ajacide. «Je blâme ces gens (ceux qui voulaient qu'il parte), mais je n'ai rien à voir avec eux. Oui, pour moi, ils représentent le Barça, mais juste parce qu'ils le dirigent. Je ne les vois pas lorsque je suis au club, pendant ma routine quotidienne», a raconté FDJ dans les colonnes du Telegraaf.

«Je me vois au Barça pour huit ou dix ans»

En conférence de presse, avant le début de saison, Xavi avait également ouvert la porte à un départ de son milieu de terrain. Mais pour autant, De Jong ne veut pas blâmer son manager. «C'est vrai que Xavi a laissé la porte ouverte à la possibilité de mon départ car il n'a jamais dit "Frenkie reste". Mais je ne blâme pas Xavi. Je n'ai jamais eu le sentiment que Xavi était contre moi et je pense que c'était difficile pour lui de parler de tout cela», a-t-il ajouté.

Enfin, sur son avenir, Frenkie de Jong se voit au Barça pour longtemps. «Mais maintenant, je suis très heureux à Barcelone. Quand je joue, c'est génial et pour ce qui est de vivre ici, la vie est parfaite. Je me vois au Barça. Personnellement, je me vois ici pour huit ou dix ans encore», a-t-il assuré. Des mots très forts pour le milieu de terrain oranje, qui semble avoir été marqué par le traitement de son club à son égard durant le dernier mercato d'été.