Tottenham prolonge Fraser Forster

Arrivé à Tottenham à l’été 2022 après la fin de son contrat à Southampton, le gardien de but anglais a pu trouver un point de chute dans l’élite du football outre-Manche. S’il a disputé 20 rencontres en qualité de remplaçant de Hugo Lloris, écarté du groupe professionnel cette saison, il a gardé son statut de deuxième gardien derrière l’Italien Guglielmo Vicario (27 ans). Et l’ancien portier des Saints semble encore avoir la confiance de ses dirigeants. Ces derniers l’ont d’ailleurs blindé, puisqu’il restera une saison supplémentaire chez l’actuel 5e de Premier League.

«Arrivé de Southampton en juillet 2022, l’expérimenté gardien de but a fait ses débuts en Coupe de la Ligue contre Nottingham Forest en novembre 2022, faisant sa première apparition en Premier League pour le club le mois suivant contre Brentford. Depuis, Fraser a joué 21 fois sous nos couleurs, portant son total à 148 apparitions en Premier League et 45 matches sans encaisser de but. Sur la scène internationale, Fraser a fait six apparitions avec l’Angleterre à ce jour, sa dernière convocation remontant à mars 2023», peut-on lire dans le communiqué des Spurs.