DNCG : ça passe pour l'OL, le Stade Rennais et Lens

Depuis plusieurs jours, les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National sont auditionnés par la DNCG pour valider les budgets de la saison 2020-2021. Récemment, le LOSC et l'AS Saint-Etienne se sont faits retoquer par la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels et les Girondins de Bordeaux ont obtenu le report de leur audition au 16 juillet.

Ce vendredi, l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le Racing Club de Lens étaient auditionnés. Les trois clubs de Ligue 1 ont passé sans encombre leur examen de passage. La DNCG a également validé les comptes de l'AJ Auxerre, du Mans et de Quevilly-Rouen sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la FFF.

Les décisions de la DNCG du vendredi 10 juillet

LIGUE 1 UBER EATS

OLYMPIQUE LYONNAIS, RC LENS, STADE RENNAIS FC

Aucune mesure prise à l'égard du club par la DNCG

LIGUE 2 BKT

AJ AUXERRE

Aucune mesure prise à l'égard du club par la DNCG

NATIONAL 1

LE MANS FC, QUEVILLY ROUEN METROPOLE

Aucune mesure prise à l'égard du club par la DNCG sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Comité Exécutif de la FFF