Les mots forts de Pablo Longoria aux salariés de l’OM

Après une saison 2023-24 sous fortes turbulences, le club phocéen a remis de l’ordre sous l’impulsion de l’arrivée de Roberto de Zerbi, et de quelques recrues-cadres qui ont fait du bien à l’institution phocéenne. Alors, tout n’est pas parfait bien évidemment, mais le vainqueur de la Ligue des Champions 1993 est aujourd’hui dauphin du PSG et pourrait bien y rester en cas de belle performance face au LOSC samedi soir. De quoi laisser augurer une deuxième partie de saison sous les mêmes auspices. C’est la volonté affichée par la direction marseillaise à commencer par Pablo Longoria. Dans le cadre du traditionnel repas de Noël des salariés, le président de l’Olympique de Marseille a eu des morts forts envers les salariés du club.

Il a réitéré son souhait de voir le club phocéen comme une famille. Il a rappelé que l’OM avait l’un des potentiels les plus importants d’Europe et que le club n’avait pas de limites vu l’engouement qui existe autour du club. S’il a remercié Frank Mc Court pour son soutien de tous les instants, il n’a pas manqué de remercier tous les salariés pour le travail effectué et a encouragé ces derniers à être ambitieux et à apporter leur pierre à l’édifice. D’ailleurs, preuve que l’Espagnol est convaincu que les salariés du club ont un rôle à jouer à tous les niveaux du club, il a promis une prime à tous les employés du club si l’OM parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions en fin de saison.