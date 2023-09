Deux hommes interpellés pour avoir cambriolé l’appartement d’Upamecano

Le 26 juillet dernier, à Neuilly-sur-Seine, l’appartement de Dayot Upamecano était cambriolé en pleine nuit. Si le défenseur central du Bayern Munich n’était pas présent lors du cambriolage, sa mère et son frère n’ont pu que constater une telle scène. Cette soirée là, quatre hommes sont mobilisés : trois cambrioleurs et un autre à l’extérieur du triplex appartenant au joueur français. Depuis, l’affaire a avancé. Le Parisien indique d’ailleurs que deux suspects ont été interpellés. Il s’agit d’un jeune homme de 17 ans et d’un autre de 23. Tous deux originaires de Seine-Saint-Denis.

Ces derniers ont été arrêtés par le service départemental de police judiciaire des Hauts-de-Seine, mis en examen et écroués. Deux autres personnes sont recherchées. Lors de cette fameuse nuit du 26 juillet dernier, vers 4h du matin, la mère de Dayot Upamecano est intriguée par des bruits étranges. Le frère aussi, se lève à son tour. L’un des cambrioleurs tient une arme de poing mais ne décide pas de l’a brandir. La famille Upamecano se retranche, les malfaiteurs, eux, quittent les lieux avec plusieurs téléphones, un ordinateur, des cartes bancaires et montres de luxe. Des objets qui appartiennent au frère du footballeur. À noter que la voiture utilisée par les cambrioleurs est bien connue des caméras de surveillance, puisque celle-ci avait déjà été repérée sur de précédents cambriolages. L’enquête se poursuit.