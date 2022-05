L'annonce forte de Robert Lewandowski au Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Sur la pelouse de la Volkswagen Arena, Robert Lewandowski disputera, ce samedi à 15h30, son 374ème match sous les couleurs bavaroises lors de Wolfsbourg - Bayern Munich. Son dernier ? La question a de quoi se poser. Sous contrat jusqu'en juin 2023 et à l'aube, donc, de sa dernière année de contrat avec le Bayern, l'international polonais (129 sélections, 75 buts) n'a, en effet, toujours pas prolongé du côté de Munich. Une tendance qui semble d'ailleurs se confirmer ces dernières semaines, tant la relation entre les deux parties se dissèque progressivement. Agacé par le peu d'intérêt porté à son égard, «Lewy» - qui s'est entretenu avec Oliver Kahn (président du conseil d'administration) et Hasan Salihamidzic il y a deux semaines - regrette ainsi que la question de son avenir ne soit pas au centre des préoccupations des dirigeants bavarois.

Pourtant, du côté des hautes sphères bavaroises, le message était jusqu'à présent très clair : non, amis barcelonais, Robert Lewandowski ne partira pas. Ni en Catalogne, ni autre part. Une position ferme qui ne cesse pourtant de prendre du plomb dans l'aile ces dernières heures. Dans ce sens, BILD indique même, ce jeudi, que le Polonais, au départ désireux de signer un nouveau contrat de deux saisons en plus minimum et de, surtout, voir ses émoluments augmenter, aurait d'ores et déjà fait savoir à sa direction qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat, et ce même d'une seule année.

Robert Lewandowski veut quitter le Bayern au plus vite !

Une décision qui place désormais la direction du Bayern au pied du mur. La donne est simple : Lewy partira dès cet été ou librement l'été prochain... Agacé par le manque de considération du Bayern qui n'a organisé une réunion qu'à la fin du mois d'avril avec son agent Pini Zahavi, Lewandowski, qui touche actuellement 24 millions d'euros annuel, est donc désormais fermement décidé à quitter le club, au plus tard en 2023. De quoi faire réfléchir sa direction qui pourrait logiquement accepter de rentrer en pourparlers dès le prochain mercato estival pour tenter de récupérer quelques millions dans l'opération, qui plus est pour un joueur fort de 49 buts et 7 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Dans le viseur du FC Barcelone, l'ancien buteur de Dortmund pourrait donc quitter la formation munichoise dans les heures à venir. Dans cette optique, le quotidien allemand précise que la transaction pourrait s'effecteur aux alentours des 35 ou 40 millions d'euros. Une somme que les dirigeants catalans semblent en mesure de payer, d'autant plus que le Barça s'apprête à voir ses caisses renflouées avec le départ imminent de Frenkie de Jong pour environ 80 millions d'euros à Manchester United. Une chose est sûre, l'avenir de Robert Lewandowski au Bayern Munich semble désormais s'inscrire en pointillés.