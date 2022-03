PSG, Real Sociedad : Rafinha vide son sac

La suite après cette publicité

La surprise du chef. En 2020, Leonardo a fait un achat de dernière minute sur le marché des transferts en mettant la main sur Rafinha Alcantara pour renforcer le milieu de terrain francilien. En fin de contrat au FC Barcelone, le Brésilien est arrivé libre dans la capitale française, même si les Blaugranas ont intégré un bonus de 3M€ avec un pourcentage à la revente. Mais le coup tenté par le directeur sportif parisien a été un échec.

Un flop au PSG

Que ce soit avec Thomas Tuchel puis ensuite Mauricio Pochettino, le frère de Thiago Alcantara n'a pas vraiment convaincu lors de sa première saison. En effet, il a terminé l'année avec 0 but et 6 assists en 34 apparitions toutes compétitions confondues dont 18 en tant que titulaire. Si son nom avait été cité parmi les candidats au départ l'été dernier, le footballeur auriverde était finalement resté. Un choix qui n'a pas vraiment payé.

Lors de la première partie de saison 2021-22, le natif de São Paulo n'a été aligné qu'à cinq reprises par Pochettino (220 minutes jouées, 2 titularisations). L'Argentin ne l'a d'ailleurs plus utilisé après le 15 octobre dernier et ses 62 minutes disputées face à Angers. Si le Brésilien a eu un tout petit problème à la hanche début novembre (5 jours d'absence), il a surtout été laissé de côté par son coach, qui ne comptait pas sur lui. Un départ était donc la seule solution pour le milieu de 29 ans.

Un retour en Espagne pour se relancer

Et c'est en Espagne qu'il a décidé de se relancer au mois de janvier. Direction la Real Sociedad sous la forme d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison pour le joueur qui a eu quelques mots pour Paris. « Très heureux d’avoir partagé des moments avec vous, supporters, au Parc. Merci aussi à tous les joueurs de ce grand club et cette ville spéciale. À bientôt, PSG !» Loin de la capitale française, Rafinha revit à Saint-Sébastien comme il l'a confié lors d'un entretien accordé à AS.

«J'aime bien la ville même sous la pluie. Ça a son charme. C'est très différent de Paris. Ici on a la tranquillité et la simplicité d'une petite ville, tout est beaucoup plus facile, à dix 10 minutes. À bien des égards, ça me rappelle Vigo (il y avait été prêté, ndlr)». Sur le terrain aussi, le joueur avoue se sentir mieux, lui qui a marqué un but en douze apparitions toutes compétitions confondues (7 titularisations).

Rafinha est heureux loin du PSG

«Je me sens bien, mais je sais que je peux donner beaucoup plus. Je veux pouvoir montrer mon meilleur niveau», a-t-il commencé par expliquer avant d'ajouter : «la Real Sociedad y avait un intérêt depuis longtemps et ils ont commencé à parler avec moi fin novembre. Cela m'a donné le temps d'en savoir plus sur ce dont ils parlaient, car j'étais très excité par la possibilité de retourner en Espagne car mes six derniers mois à Paris ont été durs. Je voulais jouer et retourner en Espagne». Malheureux dans son club en France, il est retourné dans un pays où il se sent donc bien et où il a su trouver plus que des coéquipiers.

«Ce qui m'a le plus surpris, c'est la bonne ambiance dans ce vestiaire. C'est une famille. Nous sommes amis, nous sommes frères, c'est très agréable. Il y a beaucoup de joueurs ici qui ressentent ce que c'est que de porter ce maillot. C'est marrant parce que ce sont des gens tellement bien qui souffrent aussi quand l'équipe perd». Une ambiance qui doit le changer du vestiaire parisien où le climat est détestable depuis quelques mois selon plusieurs médias. Paris qu'il devrait d'ailleurs retrouver cet été puisqu'il est encore sous contrat jusqu'en 2023. A moins que sa belle rencontre avec la Real Sociedad dure plus que le temps d'un prêt.