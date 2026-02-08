Serie A : l’Inter surclasse Sassuolo et prend le large en tête

Leader du championnat italien, l’Inter Milan se déplaçait sur la pelouse de Sassuolo (11e) pour le compte de la 24e journée de la Serie A, ce dimanche. Le club milanais n’a pas mis longtemps avant de climatiser le MAPEI Stadium. Yann Aurel Biseseck catapultait le cuir au fond des filets de Muric, à la suite d’un excellent corner tiré par Dimarco pour l’ouverture du score (11e, 0-1). Le latéral gauche italien délivrait un nouveau caviar, cette fois-ci, pour Marcus Thuram (28e, 1-1). Les Neroverdi pensaient revenir dans cette rencontre grâce à Thorstvedt, avant que la VAR n’annule le but du milieu norvégien pour un hors-jeu au préalable.

En seconde période, Lautaro Martínez a corsé l’addition (50e, 0-3), avant qu’Akanji (53e, 0-4) - sur la troisième passe décisive de Dimarco - et Luis Henrique (88e, 0-5) ne scellent la victoire des Interistes. Avec ce 19 succès en 24 rencontres de championnat, l’Inter prend provisoirement huit unités d’avance sur son rival, l’AC Milan (2e), à six jours de la réception de la Juventus dans le derby d’Italie.