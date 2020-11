ASSE : les mots de Claude Puel après la défaite à Brest

Une septième défaite consécutive. Sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé, l'AS Saint-Etienne s'est encore inclinée, cette fois-ci contre le Stade Brestois 29 (2è3, 11e journée de Ligue 1). Dans une très mauvaise passe, les Verts n'arrivent plus du tout à gagner. Une situation sur laquelle est revenu Claude Puel après la partie : «il ne s'agit pas de mettre sur le groupe une pression excessive qui engendrait de la fébrilité. On est tous conscients de la situation. Il faut très vite réagir. Notre prochain match contre Lille sera primodrial. J'aime quand mon équipe joue, est agressive et met de l'intensité. Elle peut ne pas avoir de chance, mais là, on n'a pas été à la hauteur. Pourquoi ? À nous de trouver les bonnes réponses.»

L'entraîneur du club du Forez a ensuite évoqué la priorité pour la suite. «On se doit d'être beaucoup plus solides défensivement. On ne peut pas offrir autant de situations favorables à l'adversaire. On a trop de manques. Contre Lille, on devra être plus cohérents qu'aujourd'hui. Ce ne sera pas difficile», a poursuivi le coach français dans des propos relayés sur le site du club. Il faudra donc réagir la semaine prochaine contre le LOSC. A tout prix.