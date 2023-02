Premier League : Manchester United gagne à Leeds et met la pression sur Manchester City

La suite après cette publicité

Comme on se retrouve. Quatre jours après s’être quittés dos à dos, Leeds et Manchester United se retrouvaient ce dimanche, pour le premier match du jour en Angleterre comptant pour la 23e journée de Premier League. Cette fois-ci, les Red Devils sont sortis vainqueurs dans ce derby au Royaume de Sa Majesté (2-0). Après un spectacle de grande qualité à Manchester, cette affiche n’a pas été aussi spectaculaire, mais cela ne l’a pas empêché d’être aussi plaisante à suivre entre MU, candidat au Top 4 (et pourquoi pas au titre) et Leeds, qui doit assurer son maintien dans l’élite. Contrairement à Old Trafford, Gnonto n’a pas marqué dès la première minute.

Mais Summerville, qui, avec Firpo, remplaçaient Sinisterra et Struijk dans le XI de départ, n’est pas passé loin d’ouvrir le score sur la première occasion de la partie, envoyant son tir au-dessus des cages d’un De Gea qui fêtait sa 400e cape en Premier League (4e). Bien en place, les joueurs de Michael Skubala mettaient énormément d’intensité et gênaient clairement les partenaires de Sancho, dont la dernière titularisation remontait au 22 octobre, tout proches de craquer sur un cafouillage provoqué par un Summerville en vue devant le portier espagnol et Maguire, aligné pour la première fois depuis plus d’un mois en championnat (44e).

À lire

Jim Ratcliffe va devoir batailler pour s’offrir Manchester United !

Rashford encore décisif, coaching gagnant pour Ten Hag

La preuve, il a fallu attendre les dernières minutes de la première période pour les voir mettre le danger autour de la cage de Meslier. Mais le gardien français a été déterminant face à Fernandes (39e, 45e+1). Dans la continuité des 45 premières minutes, les Whites ont ensuite attaqué la seconde période pied au plancher. Summerville, encore lui, a d’abord obligé De Gea à s’employer (47e) avant qu’Harrison ne manque le cadre (49e) puis qu’Ayling ne soit contré de peu (51e). Pourtant, comme dans le premier acte, la plus grosse occasion était à mettre au crédit des Red Devils.

La suite après cette publicité

D’une frappe aussi soudaine que puissante, Dalot a trouvé le haut de la transversale d’un Meslier impuissant (63e). Cela n’empêchait pas De Gea de poursuivre son sans-faute, face à Ayling (70e) puis face à Summerville (78e). De quoi permettre à Rashford, le héros du moment, de trouver la faille d’une tête imparable sur un bon centre de Shaw (0-1, 80e). Et de valider le bon coaching d’Erik ten Hag, qui avait repositionné l’Anglais, auteur de 8 buts sur les 9 derniers matchs, en pointe avec Weghorst un cran reculé derrière lui.

Un coaching plus que gagnant pour le Néerlandais car, dans la foulée, le géant buteur a lancé la fusée Garnacho, rentré en cours de jeu, qui est allé faire le break (0-2, 85e) pour sceller la 14e victoire de Manchester United cette saison en Premier League. Sans être étincelants, les Red Devils, qui se sont même vus refuser deux buts (Rashford et Weghorst) pour hors-jeu en fin de rencontre, reprennent leur marche en avant. Les voilà maintenant provisoirement deuxièmes de Premier League, avec deux matchs en plus, mais un point devant Manchester City, qui accueille Aston Villa à 17h30. La lutte promet d’être féroce jusqu’au bout en Angleterre.

La suite après cette publicité