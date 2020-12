Mercato : 4 joueurs pourraient quitter l'AS Monaco cet hiver !

Si l'AS Monaco alterne le bon (victoire face au PSG 3-2 notamment) et le moins bon (une série de 3 défaites en cours), le club de la Principauté continue sa mutation entamée l'été dernier sous l'impulsion du Vice-Président Oleg Petrov et de Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif. Grâce à un dégraissage sans précédent en France, l’effectif a été ramené à 27 joueurs (+ 10 joueurs de l’académie) et plus d'une quarantaine de joueurs ont quitté le Rocher depuis juin. Un groupe resserré, rajeuni avec quelques joueurs d’envergure en guise d’encadrement (Fabregas, Lecomte, Ben Yedder, Sidibé, Aguilar notamment) qui permet à l'ASM de retrouver le premier tiers du classement et des ambitions à la hausse.

Niko Kovac tient son groupe et certains joueurs du club n'ont pas vraiment la possibilité de s'exprimer. Parmi eux, deux sont clairement sur la liste des transferts. Selon nos informations, Samuel Grandsir et Youssef Ait-Bennacer qui n'ont pas joué la moindre minute depuis le début de la saison sont plus que jamais poussés vers la sortie. Les deux Monégasques, prêtés l'an passé respectivement à Brest et à Bordeaux, n'ont pas disputé le moindre match depuis mars dernier. Monaco ne devrait pas se montrer trop gourmand si un club souhaite les relancer. Pour le milieu marocain, les offres ne se bousculent pas tandis que pour l'ancien international espoir qui met les bouchées doubles pour garder la forme malgré l'absence de compétition, des clubs espagnols et belges ont coché son nom.

Henri Onyekuru, premier départ de l'hiver ?

Si ces deux départs sont déjà actés, d'autres pourraient aussi prendre la tangente cet hiver. Autre joueur plus que jamais sur le départ, Henri Onyekuru. Le milieu offensif nigérian de 23 ans, qui avait participé aux quatre premières rencontres de L1, a disparu des radars depuis le 19 septembre. Prêté la saison dernière au Galatasaray, l'ancien d'Everton pourrait y retourner comme l'a d'ailleurs indiqué ces dernières heures l'agent du joueur dans la presse turque. «Il y a des rumeurs. Cela me vient à l'oreille. Galatasaray est une option importante pour Onyekuru. Transfert ou prêt on verra. Mais j'espère que ce sera pour du long terme. Je ne peux rien dire sur l'état des discussions avec Monaco.»

Enfin, en défense centrale, il y a un homme en trop dans la rotation. Derrière le tandem Disasi-Badiashile, le jeune et polyvalent Chrislain Matsima (18 ans) fait son trou et vient clairement concurrencer le Chilien Guillermo Maripan (6 apparitions depuis le début de la saison dont une mi-temps contre l'OM et 90 minutes face au RC Lens mercredi). Ces deux joueurs ont pris le dessus sur l'international serbe Strahinja Pavlovic, qui n'a pour l'instant jamais encore porté les couleurs du club de la Principauté en compétition officielle alors qu'il a honoré ses 4 premières sélections avec la Serbie cet automne. Un départ cet hiver en prêt pour ne pas stopper sa progression pourrait donc s'avérer idéal. À moins que des offres hivernales arrivent pour Maripan, apprécié en Angleterre et en Espagne notamment...