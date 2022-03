Lionel Messi fait sauter la banque contre le Real Madrid

Après des premiers 1/8e de finale retour qui ont tenu toutes leurs promesses, suite de la Champions League ce mercredi soir. Et quoi de mieux qu'un Real Madrid-PSG pour en prendre plein les yeux. Pour cette opposition entre deux mastodontes européens qui ont pris l’habitude de se rencontrer ces dernières saisons en C1, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € (au lieu de 100 €) pour toute première inscription avec le code FMUNI.

La suite après cette publicité

Lionel Messi marque un doublé contre le Real Madrid (cote estimée 7,75)

S'il y en a un qui doit se faire pardonner ce soir à Santiago Bernabeu, c'est bien Lionel Messi. Après avoir raté un penalty au Parc face au Real, Messi est attendu au tournant dans ce stade mythique, qui est un peu son jardin puisqu'il y a déjà évolué à 22 reprises durant sa carrière. Un chiffre énorme pour un joueur qui n'a jamais porté les couleurs merengues. Et ses statistiques dans l'enceinte madrilène sont tout bonnement stratosphériques avec un total de 15 buts. Un chiffre incroyable qui s'explique notamment par le fait que la Casa Blanca présentait souvent un visage plus offensif à domicile. Un régal pour le septuple Ballon d'Or, qui n'en demandait pas tant. Et le schéma devrait être le même mercredi soir. Défaits au match aller 1-0, les Madrilènes vont devoir attaquer, jouer haut et donc... laisser des espaces. De quoi régaler le n°30 du PSG, qui veut prouver à qui veut l'entendre qu'il est encore le meilleur joueur du monde. Et quoi de mieux qu'un double à Bernabeu, face à l'une des meilleures équipes du monde, pour le démontrer.

Le Real Madrid et le PSG font match nul 2-2 (cote estimée 10,2)

Sur le papier, ce match a tout d'une rencontre qui peut basculer dans l'exceptionnel. Entre la constellation de stars présente sur la pelouse, le rythme des folles soirées européennes et des attaquants qui vont tout faire pour marquer des buts, on pourrait assister à un match spectaculaire et débridé entre une équipe programmée pour attaquer et une autre qui va profiter de chaque contre-attaque pour faire très mal. Alors comme le 26 novembre 2019, un match nul 2-2 pourrait envoyer le PSG en 1/4 de finale de la Ligue des Champions.

Karim Benzema marque un doublé contre le PSG (cote estimée à 5,40)

Ce n'est un secret pour personne, Karim Benzema est indispensable au Real Madrid. Dans le dur sans son buteur français, le club merengue avait bien récupéré son buteur au match aller, mais celui-ci était sacrément diminué au Parc des Princes. Depuis, l'ancien Lyonnais s'est refait la cerise et reste sur trois buts en trois matches. Il est plus largement auteur de 20 buts en championnat cette année (32 toutes compétitions confondues). Une fois encore, il sera le principal danger à surveiller du côté du PSG, qui devra faire mieux qu'en 2019 où Benzebut avait marqué à un doublé face au PSG à Bernabeu. Et si l'histoire se répétait ?

Alors n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Unibet pour Foot Mercato : 200€ de paris offerts pour toute première inscription avec le code FMUNI. N’hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match !