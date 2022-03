Juventus : Adrien Rabiot, ça ne s'arrange pas

«Si je l’ai repris, ce n’est pas pour faire plaisir à X, Y ou Z. C’est parce que je le voyais faire ce qu’il faisait à la Juventus, ce qu’il n’avait pas fait lors de ses six premiers mois en Italie (...) Il a une vraie confiance en lui, il a la capacité technique, le volume et, en plus, il a un impact physique qu’il n’avait pas avant. C’est un jeune joueur encore, mais il a gagné en maturité», racontait Didier Deschamps avant de sélectionner Adrien Rabiot pour l'Euro 2020. Seulement voilà, deux ans et demi après son arrivée à la Juventus, Adrien Rabiot est retombé dans ses travers et inquiète.

Adrien Rabiot (26 ans) a rejoint Turin en 2019 dans le but de franchir un cap à l'étranger après une fin d'expérience compliquée avec le Paris Saint-Germain, son club formateur. Aujourd'hui, le Français a bel et bien réussi à devenir un titulaire régulier chez les bianconeri, mais ne fait clairement pas l'unanimité auprès du public turinois et des médias italiens. «Il fait quoi Rabiot ? Est-ce qu’il est utile au jeu ?, taclait l'ex-international italien Paolo Di Canio. Il ne tire jamais, il ne fait pas de passe décisive verticale, il ne va pas chercher les centres et ne remplit pas la surface de réparation. À se demander s’il sait jouer au football ? Il fait quoi au juste ?»

Un match aller critiqué contre Villarreal

En Serie A, un manque de motivation et d'envie lui est particulièrement reproché. Très peu actif dans le registre offensif, il n'a délivré que deux passes décisives en 34 rencontres. Et en Ligue des Champions, il n'a clairement pas convaincu défensivement contre Villarreal lors des huitièmes de finale aller (1-1). «Le but est venu d'une erreur de Rabiot, estimait Fabio Capello sur Sky Sports. Il regarde Parejo, mais l'oublie pendant le dégagement. Il a un coéquipier en face de lui. Qui Rabiot marquait-il ? (...) Il est utile, mais pas si décisif dans la phase de non-possession, il devient difficile de justifier sa présence sur le terrain quand la Juventus a le ballon».

Un match dans lequel l'international français a été au cœur d'une grosse polémique après une grosse semelle sur Samuel Chukwueze. Seulement averti d'un carton jaune, il fut l'objet d'une grosse polémique en Espagne, où l'on reprochait à M. Siebert, l'arbitre de la rencontre, de ne pas avoir revu son jugement pour changer la couleur de son carton. Beaucoup de faits de jeu blâmés à celui que les supporters parisiens surnommaient «Le Duc», dont l'avenir est clairement incertain.

Adrien Rabiot ne fait plus l'unanimité

Les éloges de Didier Deschamps semblent désormais obsolètes. Alors qu'il comptait en faire un titulaire de son milieu de terrain pour l'Euro 2020, le sélectionneur des Bleus l'a toujours appelé depuis l'échec du dernier Championnat d'Europe, mais sa présence dans le groupe est maintenant compromise notamment après les bonnes prestations de Jordan Veretout ou encore d'Aurélien Tchouaméni. Un mauvais état de forme qu'il partage également. «Je dois marquer, je n'ai pas encore marqué cette saison, mais aussi faire des passes décisives. Ce serait bien pour moi comme pour l'équipe. Je sais que je dois faire plus», reconnaissait l'ex-Parisien avant d’affronter Malmö, en C1.

Mal embarquée en Championnat cette saison, la Juventus entend miser beaucoup sur la Ligue des champions et attend le réveil de son milieu de terrain français pour faire la différence contre une équipe de Villarreal solide et offensive. Sous contrat jusqu’en 2023, Rabiot a aussi une carte à jouer pour la suite de sa carrière. Selon la presse italienne, il ne sera pas conservé et la direction bianconeri est prête à s'en séparer dès cet été. Cette rencontre européenne s'annonce donc décisive pour le natif du Val-de-Marne, mercredi (21 heures).