L’anecdote de Fàbregas sur Hazard et Conte

Arrivé il y a 2 ans dans la Principauté, on peut désormais aisément considérer Cesc Fàbregas comme un des cadres de l’AS Monaco, dont l’effectif change très régulièrement. Interviewé par le journal l’Équipe aujourd’hui, le champion du monde 2010 revient sur sa belle carrière. Entre le Arsenal d’Arsène Wenger, le Barça de Pep Guardiola et le Chelsea de Mourinho et de Conte, le milieu de terrain espagnol aura connu de nombreux grands entraîneurs.

À l’époque où l’actuel entraîneur de l’Inter officiait du côté des Blues, Fàbregas avait été étonné par les indications que le technicien italien avait donné à Eden Hazard. «Un jour, Conte nous a dit - je crois que c'était à (Eden) Hazard : "OK, tu ne veux pas défendre. Alors marque-moi deux ou trois buts à chaque match. Si tu les mets, tu pourras faire ce que tu veux. Sinon, tu vas défendre comme tout le monde."»