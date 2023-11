C4 : Bratislava frustre le LOSC

Le LOSC doit se contenter d’un match nul 1-1 sur la pelouse du Slovan Bratislava. Alors qu’ils tenaient leur qualification jusqu’à la 80e minute et un but d’Angel Gomes inscrit en début de seconde période, les Dogues n’ont pas réussi à tenir leur avantage à cause de Cavric. Le club français reste premier du groupe A avec 8 points, soit un de plus que son adversaire du soir, et 4 sur Klaksvik, défait à Ljubjana. La qualification est proche tout de même.

Dans les autres matchs de Ligue Europa Conférence du soir, Aston Villa a battu Alkmaar 2-1 et se rapproche lui aussi du tour suivant grâce à sa 2e place dans la poule E. Du côté du groupe B, La Gantoise s’impose à Breidablik 3-2 dans un match à rebondissement, alors que le Maccabi Tel-Aviv s’impose contre Zorya 3-1. Enfin, Bruges s’offre Lugano 2-0 et Ludogorest le scalp de Fenerbahçe sur le même score.

Les résultats des matchs de 21h :

Groupe A :

Olimpija Ljubjana 2 - 0 Klaksvik : Sualehe (84e), Nukic (88e)

Slovan Bratislava 1 - 1 LOSC : Cavric (80e) ; Gomes (52e)

Groupe B :

Breidablik 2 - 3 La Gantoise : Svanthorsson (16e, 18e) ; Orban (6e, 54e, 69e)

Zorya 1 - 3 Maccabi Tel-Aviv : Gorbach (74e) ; Luckassen (7e), Peretz (26e, 43e)

Groupe D :

Club Bruges 2 - 0 Lugano : Thiago (sp 62e), Vanaken (90e+6)

Groupe E :

Aston Villa 2 - 1 Alkmaar : Diego Carlos (61e), Watkins (81e) ; Pavlidis (52e)

Groupe H :

Ludogorets 2 - 0 Fenerbahçe : Piotrowski (18e), Rwan Seco (90e+2)