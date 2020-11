PL : Everton s'impose contre Fulham mais se fait peur

Débutant avec autorité et quatre victoires de rang, Everton a ensuite baissé le pied et a perdu ses trois derniers matches. Contre Fulham le premier non relégable, les Toffees entendaient en profiter pour relancer la machine. Et il ne fallait pas arriver en retard, car Dominic Calvert-Lewin ouvrait rapidement la marque sur un bon travail de Richarlison (1-0, 1re). Fulham était dominé, mais contre le cours du jeu parvenait à réduire le score via le Jamaïcain Bobby Reid (1-1, 15e). Pour autant, la première période était outrageusement dominée par la bande de Carlo Ancelotti et Lucas Digne trouvait Dominic Calvert-Lewin qui redonnait l'avantage aux siens (2-1, 29e).

La suite après cette publicité

Le Français délivrait dans la foulée une nouvelle passe décisive pour Abdoulaye Doucouré qui déposait le ballon au fond des filets d'un coup de casque (3-1, 35e). Alors que le match semblait plié, Fulham se remobilisait en seconde période et Ben Godfrey concédait un penalty. Ivan Cavaleiro se chargeait de le tirer, mais son tir passait au-dessus des buts de Jordan Pickford (68e). Ce n'était que partie remise puisque Ruben Loftus-Cheek réduisait le score dans la foulée (3-2, 70e). Fulham continuait de pousser, mais cela ne suffisait pas. Souffrant jusqu'au terme de la rencontre, Everton s'impose 3-2 et remonte à la sixième place à quatre longueurs du leader Tottenham. Fulham reste 17e.

Le classement de la Premier League