L’AC Milan ne veut déjà plus de João Félix

Le séjour de João Félix en Italie ne se passe pas de la meilleure des façons. Arrivé à l’AC Milan au début du mois de février dans le cadre d’un prêt de six mois, le Portugais ne parvient pas à convaincre du côté de San Siro. Alors que beaucoup s’étaient enflammés à son sujet après son but contre l’AS Roma en quart de finale de Coupe d’Italie pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’a plus fait trembler les filets ou distribué la moindre passe décisive depuis, en cinq rencontres. Et ces performances décevantes pourraient avoir un impact sur son avenir.

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 25 ans a toutes les chances de revenir à Chelsea à l’issue de la saison. Comme on peut s’en douter, son rendement n’est clairement pas à la hauteur des espérances de la direction des Rossoneri. Conséquence : aucun effort ne devrait être fourni pour le conserver lors du mercato estival, et c’est du côté de Stamford Bridge qu’il devrait poser ses valises cet été, au moins dans un premier temps.