Équipe de France : la réponse fracassante de Kylian Mbappé

À chaque fois, c’est un peu la même chanson. Dès qu’il est la cible de critiques, Kylian Mbappé sait y faire face. Et en général, ses réponses se font assez remarquer. Jeudi soir, ce fut encore le cas. Embarqué dans une tempête médiatique après son Euro raté (0 but) et surtout son tir au but manqué face à la Suisse, le joueur du Paris Saint-Germain était également au cœur d’interrogations persistantes sur sa place au sein de l’équipe de France.

Face à tous ces reproches, le principal intéressé avait laissé entendre qu’il était prêt à se mettre en retrait pour le bien de la sélection. «J'ai toujours mis l'équipe de France au-dessus de tout et je la mettrai toujours au-dessus de tout. (…) Surtout, je n'ai jamais voulu être un problème. Mais à partir du moment où j'ai ressenti que je commençais soi-disant à devenir un problème et que les gens me ressentaient comme un problème... Le plus important, c'est l'équipe de France, et si l'équipe de France est plus heureuse sans moi, c'est comme ça.»

Mais s’il a bel et bien pensé à faire une pause avec les Bleus, le Bondynois a rapidement changé d’avis. Désireux de redorer son image, le numéro 10 devait également prouver qu’il pouvait s’entendre avec la paire Griezmann-Benzema. Une doublette qui avait été très en vue contre la Finlande… Sans Mbappé. Mais hier, le Parisien a rappelé à quel point il était indispensable. Une première période, alors que la France subissait énormément, il a été l’un des seuls à pouvoir amener le danger ou, en tout cas, à pouvoir percer le rideau défensif belge.

Deschamps n'a jamais douté de lui

Au retour des vestiaires, il était tout simplement omniprésent, que ce soit dans le jeu (notamment dans ses échanges avec Karim Benzema, 8 passes) ou à la récupération. Un match XXL concrétisé par une passe décisive, un but et 75% de duels gagnés (record du match). Et ce n’est pas tout. Impliqué sur 6 buts en Ligue des Nations avec les Bleus (4 réalisations, 2 assists), Mbappé est le joueur le plus décisif de Deschamps dans cette compétition. À l’issue de la rencontre, Mbappé savourait logiquement, tout en pensant déjà à la finale de dimanche face à l’Espagne. « On veut jouer les matchs comme ça. J’adore jouer ces matchs. Ce sont des matchs à pression. Des matchs que tout le monde regarde, que tout le monde veut jouer. Une 50e sélection, ça passe vite. J’espère que je vais avoir encore plein de sélections encore et qu’on va gagner des titres », a-t-il déclaré sur les médias officiels de la FFF.

Quant à DD, il jure n’avoir jamais douté de son attaquant malgré les derniers événements. « Kylian n'a pas douté et j'ai toujours fait en sorte d'être avec lui, derrière lui. Pendant l'Euro, il avait de très bonnes intentions, il lui a juste manqué l'efficacité. Il y a beaucoup d'attente avec Kylian. Je sais très bien que l'équipe de France sera plus forte avec lui et je ne le dis pas pour lui faire plaisir. Je n'ai jamais eu de doute. Depuis le début de la semaine, j'ai bien senti, vu son attitude, que c'était un match pour lui. Tant mieux pour lui et pour nous. » Rendez-vous maintenant dans trois jours.