Barça : les fans veulent vendre Jules Koundé

Mauvaise nouvelle pour Jules Koundé, à qui l’on déconseille de lire la presse en ce mardi 26 décembre. S’il ouvre le quotidien Sport, il lira que les dirigeants sont prêts à sacrifier 5 joueurs sur le mercato hivernal, et qu’il en fait partie. Et s’il va sur le site internet de ce même journal, il lira un sondage qui ne lui donnera pas le sourire.

Il a en effet été demandé aux supporters de choisir quel défenseur central ils étaient prêt à vendre sur ce mercato. Et c’est bien Jules Koundé, 25 ans, qui a recueilli le plus de suffrages (40%), devant Eric Garcia (32%), Christensen (17%), Inigo Martinez (8%) et Araujo (3%). Souvent baladé au poste de latéral droit, Koundé a été titularisé à 13 reprises en Liga cette saison.