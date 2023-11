Lens-OM : Angelo Fulgini soulagé par la victoire

Après la victoire du RC Lens contre l’OM (1-0), Angelo Fulgini est revenu ce match très étriqué contre les joueurs de Gattuso : «C’était un match compliqué parce que dans l’ensemble du match, on a quand même maîtrisé le match. On a été plus dangereux que l’Olympique de Marseille ce soir. Et voilà aujourd’hui voilà, les coups de pieds arrêtés, on sait qu’ils sont importants, on avait pas beaucoup marqué cette saison, aujourd’hui ça nous ramène trois points donc on est contents», a déclaré l’attaquant français au micro de Prime Video.

«Le message du coach ? De continuer à essayer de les mettre en difficultés, de passer sur les côtés, d’abord les fixer à l’intérieur et après aller sur les côtés. Je pense on l’a bien fait, on a été dangereux sur des situations et on marque sur un coup de pied arrêté, on sait maintenant que ce sont des choses primordiales mais ça va surtout du bien de gagner et de pouvoir passer de l’autre côté du classement», a-t-il ensuite conclu.