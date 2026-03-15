Le Havre - OL : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la 26e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un joli duel entre Le Havre et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Normands s’organisent dans un 3-5-2 avec Mory Diaw qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Arouna Sangante, Ayumu Seko et Stephan Zagadou en défense alors que les ailes sont occupées par Loïc Négo et Enzo Koffi. Rassoul Ndiaye, Lucas Gourna-Douath, et Sofiane Boufal composent l’entrejeu. En pointe, Issa Soumaré est accompagné par Ally Samatta.

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De leur côté, les Gones s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Rémy Descamps dans les cages derrière Hans Hateboer, Tanner Tessmann, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Orel Mangala, Tyler Morton et Abner Vinicius avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Endrick est soutenu par Adam Karabec.

Les compositions

Le Havre :

Olympique Lyonnais :