Manchester City-Real Madrid : Gareth Bale a demandé à Zinedine Zidane de ne pas jouer

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, Gareth Bale semble de plus en plus proche de la sortie. Déjà en difficulté cette saison (20 apparitions toutes compétitions confondues, 3 buts), l'ailier gallois ne semble plus entrer dans les plans de Zinedine Zidane. À tel point que pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City vendredi soir (21h), le joueur de 31 ans n'a pas été convoqué par le technicien français. Un choix surprenant qui a rapidement agité les médias locaux. Zinedine Zidane était donc très attendu en conférence de presse d'avant-match ce jeudi.

Et le champion du Monde 1998 a été très clair au sujet de l'ancien joueur de Tottenham. «Beaucoup de choses sont dites, nous avons une bonne relation personnelle. Il a préféré ne pas jouer. Le reste, c'est entre lui et moi», a tout simplement expliqué l'ancien milieu de terrain. Des déclarations qui risquent de faire beaucoup parler, notamment sur ce choix du Gallois, même si Zinedine Zidane a tenu à apporter une petite précision par la suite : «il n'est pas venu pour des raisons personnelles. C'est une conversation entre lui et moi et je ne vais rien révéler.»