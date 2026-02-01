OL : Noah Nartey savoure son premier but

Une première rêvée pour Noah Nartey ? Titulaire ce dimanche pour affronter Lille, le milieu danois de 20 ans arrivé lors de ce mercato de Brondby vient de marquer pour son premier match avec les Gones. Sur une percée côté gauche de Ruben Kluivert, il a repris victorieusement au point de penalty pour aider son équipe à mener 1-0 à la pause.

Avant d’aller aux vestiaires, il a donné son ressenti au micro de Ligue 1+ : «je suis très content, très heureux, on doit continuer ce que l’on a débuté pour avoir les trois points. On a encore 45 minutes où on doit être concentré.»