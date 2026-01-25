Menu Rechercher
Commenter 9
Liga

Barça : le ciseau phénoménal de Lamine Yamal

Par Jordan Pardon
1 min.
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp
Barcelone 3-0 Oviedo

Lamine Yamal lance son année 2026. Passeur décisif malgré la défaite du Barça face à la Real Sociedad le week-end dernier (2-1), le prodige catalan a cette fois permis à son équipe de l’emporter assez facilement face à Oviedo ce dimanche (3-0).

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA
✂️🤯 Le CISEAU retourné incroyable de Lamine Yamal pour le 3-0 !
🔥😎 Le prodige du Barça s'offre l'un des buts du week-end !
Voir sur X

Alors que le Barça menait déjà 2-0 grâce à des buts de Dani Olmo et Raphinha, c’est lui qui est venu terminer le travail d’un sublime retourné sur un centre d’Olmo. Grâce à ce succès, les Catalans ont repris la tête du championnat au préjudice du Real Madrid.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier