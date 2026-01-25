Barça : le ciseau phénoménal de Lamine Yamal

Lamine Yamal lance son année 2026. Passeur décisif malgré la défaite du Barça face à la Real Sociedad le week-end dernier (2-1), le prodige catalan a cette fois permis à son équipe de l’emporter assez facilement face à Oviedo ce dimanche (3-0).

La suite après cette publicité

Alors que le Barça menait déjà 2-0 grâce à des buts de Dani Olmo et Raphinha, c’est lui qui est venu terminer le travail d’un sublime retourné sur un centre d’Olmo. Grâce à ce succès, les Catalans ont repris la tête du championnat au préjudice du Real Madrid.