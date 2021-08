PSG : Kylian Mbappé sort du silence après la victoire à Reims

Kylian Mbappé était en forme dimanche soir. Son doublé (16e, 63e) permet au Paris Saint-Germain de prendre la tête de la Ligue 1, qui signe sa quatrième victoire en autant de rencontres avant la trêve internationale. L'attaquant français a même célébré ses buts avec beaucoup d'intensité, ce qui a intrigué la presse espagnole, qui voit cette victoire à Auguste-Delaune comme la dernière apparition du joueur de 22 ans sous les couleurs parisiennes.

L'international aux 48 sélections (17 buts) a tenu à réagir (en anglais) sur ses réseaux sociaux par une photo, où on le voit accompagné de ses coéquipiers Neymar Jr et Achraf Hakimi, passeur sur le deuxième but du champion du Monde 2018 : «Trois points, deux buts... La soirée parfaite !», peut-on lire en description sur son compte Instagram. Peut-être la soirée parfaite pour faire ses adieux au PSG ? Affaire à suivre.