Yassine Bounou discute avec Manchester United et le Bayern Munich

La Coupe du Monde est une très belle vitrine. Si elle permet de révéler certains talents comme Azzedine Ounahi, elle permet aussi de confirmer la fiabilité de certains joueurs au haut niveau. C’est notamment le cas du gardien marocain Yassine Bounou. Il avait déjà reçu le trophée Zamora devant Thibault Courtois la saison dernière, et a profité de la Coupe du Monde pour montrer aux amoureux du ballon rond qu’il était l’un des meilleurs à son poste. Le portier de 31 ans a enchaîné les prestations XXL avec le Maroc notamment face à l’Espagne et le Portugal et a donc été l’un des grands artisans du parcours héroïque des Lions de l’Atlas lors du Mondial avec cette demi-finale.

De quoi forcément taper dans l’œil des plus grosses écuries européennes, d’autant plus que le marché des gardiens de but et un marché très prisé. Les éléments de très haut niveau se faisant souvent très rares ou étant très difficile à déloger, les grands clubs n’hésitent pas à se jeter sur l’occasion pour blinder ou attirer des portiers dès qu’ils le peuvent. Car le succès passe généralement par un très bon gardien en première ligne. Et avec un Yassine Bounou qui évolue à Séville, les clubs ont conscience de l’opportunité, surtout que le joueur n’est pas fermé à l’idée de connaître un nouveau challenge dès cet hiver.

Le Bayern Munich le voit en parfait remplaçant de Manuel Neuer

Selon nos informations, des discussions ont d’ailleurs débuté entre l’entourage du joueur et le Bayern Munich. Le club allemand cherche un gardien numéro 1 après la grave blessure de Manuel Neuer. L’international allemand est forfait jusqu’à la fin de saison et les Bavarois espèrent donc prendre un nouveau gardien titulaire capable d’assumer les ambitions du club que ce soit en Championnat mais aussi et surtout en C1. En fin de contrat en juin 2025, Yassine Bounou aurait une opportunité en or d’intégrer le onze titulaire d’un candidat direct à la Ligue des Champions. Mais le Bayern n’est pas le seul club sur le dossier.

En effet, toujours selon nos indiscrétions, c’est aussi Manchester United qui a entamé des discussions avec les représentants du joueur pour prendre la température. En parallèle, les Red Devils négocient également une prolongation de contrat pour David De Gea. Mais la direction mancunienne veut placer directement Yassine Bounou en tant que numéro un. Car forcément, l’international marocain ne viendra pas dans un rôle de doublure surtout pas après ses récentes performances. La bataille entre le Bayern et Manchester United a donc débuté.