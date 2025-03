Argentine-Brésil : Dibu Martínez se paie Raphinha

C’était un match particulièrement attendu, mais qui s’est finalement soldé par une gifle. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine recevait le Brésil, à l’occasion d’un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Si pour les champions du monde, premiers de la poule, l’objectif était de valider leur billet pour le prochain Mondial, la Seleção cherchait, elle, à battre son ennemi juré. Impuissants, les joueurs de Dorival Júnior se sont lourdement inclinés (1-4), et ont même vu Emiliano Martínez se permettre quelques jongles à la 33e minute.

La suite après cette publicité

Fidèle à ses principes, le portier d’Aston Villa n’a pas regretté sa petite provocation à l’issue de la rencontre : « on m’a renvoyé la balle, elle est arrivée haute et j’ai fait des jongles avec le genou. Mais rien de plus. Les gens ont aimé. » Concernant les propos de Raphinha, qui avait déclaré avant le match : « on va les tabasser, les tabasser, je te dis. Sûr et en dehors du terrain s’il le faut. Et je vais marquer. Qu’ils aillent se faire… voilà », Dibu Martínez a fait dans la sobriété : « depuis notre plus jeune âge, nous savons qu’il faut parler après les matchs, jamais avant. Surtout quand il s’agit d’une sélection du calibre de l’Argentine. Donc pour moi, c’était une erreur. » Des propos que doit actuellement beaucoup regretter l’attaquant du FC Barcelone.