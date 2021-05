PSG : Mauricio Pochettino déjà de retour à Tottenham ?

C’est une information pour le moins surprenante qui nous vient tout droit d’Angleterre. À Tottenham, on ne parle que de Harry Kane. Le meilleur buteur et meilleur passeur de Premier League cette saison semble déterminé à quitter les Spurs cet été pour le plus grand désarroi de ses dirigeants. Pour tenter de le convaincre de rester, le président Daniel Levy voudrait faire revenir Mauricio Pochettino. Et ce dernier ne serait pas spécialement contre.

Selon les informations de The Independent, à Tottenham, on étudie sérieusement l’idée de faire revenir Mauricio Pochettino. Il se dit que l’actuel entraîneur du PSG trouverait plus compliqué que prévu la gestion de l’équipe parisienne et du club en général et donc ne serait pas contre revenir. Mais est-ce suffisant pour le pousser à partir à peine 6 mois après son arrivée ? Pas sûr, surtout qu’Harry Kane ne semblerait pas vraiment vouloir changer d’avis.