Le jour où Sochaux a recalé Jules Koundé pour une raison improbable

L’histoire de Jules Koundé aurait pu s’écrire à Sochaux plutôt qu’à Bordeaux. Et à en croire l’international français, ça s’est joué… à une sieste. Dans le nouvel épisode de The Bridge (The Pont), le talk-show coanimé par Aurélien Tchouameni, qui sortira ce vendredi à 19h00 sur YouTube, le défenseur du Barça explique avoir été recalé lors d’un essai effectué chez les Lionceaux durant sa pré-formation. Et si cette détection s’est révélée infructueuse, ce n’était pas vraiment pour son niveau…

«La petite anecdote, c’est qu’avant d’entrer au centre de formation de Bordeaux, j’ai fait un test à Sochaux. C’était un recruteur qui me suivait depuis quelque temps et qui m’a proposé de faire un test. Il était venu me chercher chez moi très tôt le matin et il y avait 10 ou 11 heures de route, retrace Koundé, aux côtés de ses coéquipiers en sélection Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouameni. J’ai toujours été un gros dormeur, et j’ai dormi tout le trajet, je me suis juste réveillé pour manger sur l’autoroute, et après, je me suis rendormi jusqu’à ce qu’on arrive… Je reste quelques jours, je m’entraîne, je joue un match, ça se passe, je ne suis pas exceptionnel, mais ça va, je ne m’en sors pas trop mal, mais au final le test est négatif. Je ne signe pas à Sochaux, et j’apprends plus tard par mon entraîneur de l’époque dans le club où je jouais à côté de Bordeaux, qu’une des raisons pour lesquelles je n’avais pas été pris, c’était que le recruteur avait trouvé hyper irrespectueux que je dorme tout le trajet.» Au grand bonheur des Girondins.