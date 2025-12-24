Menu Rechercher
Barça : l’avis fort de Pedri sur un retour de Messi

Lionel Messi avec l'Argentine @Maxppp

Lionel Messi terminera-t-il sa carrière au Barça ? C’est un souhait qu’ont beaucoup de supporters blaugranas. Avec Joan Laporta comme président, cela s’annonce compliqué, puisque la relation entre les deux hommes est compliquée, mais à l’avenir, la porte semble ouverte… Et dans un entretien accordé au média Esquire, Pedri s’est positionné.

« Bien sûr que je voudrais rejouer avec lui, sans aucun doute. C’est le meilleur joueur de l’histoire et il m’a beaucoup aidé pendant la saison où on a joué ensemble », a ainsi expliqué le meneur de jeu du FC Barcelone. La Pulga appréciera !

