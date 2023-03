Gambardella : les résultats complets des quarts de finale

Le dernier carré est connu. Ce dimanche après-midi, les quarts de finalistes de la Coupe Gambardella étaient de sortie sur les pelouses françaises. Et la magie de la Coupe a opéré, au grand dam de l’OL, qui s’est fait éliminer par le petit poucet, Pau, pensionnaire de Régional, au terme d’une terrible séance de tirs au but (1-1, 4 TAB à 3). Les jeunes palois ne sont plus qu’à un match du Stade de France.

À noter qu’il a fallu attendre la séance de tirs au but également pour que Rennes et Auxerre se départagent. Les Bretons, menés 2-0, sont venus à bout des Bourguignons après une interminable séance (7 TAB à 6) et rejoignent les demi-finales pour la deuxième saison consécutive. En revanche, l’aventure s’arrête brutalement pour l’autre petit encore en vie dans cette compétition, l’USJA Carquefou, battu 4-0 par Clermont, tandis que Monaco est sorti vainqueur de l’affiche face au FC Nantes (1-0).

Les résultats complets des quarts de la Gambardella

Pau FC (Régional) 1-1 (4 TAB à 3) Olympique Lyonnais (National) : Touyet (64e) / Chaïb (22e)

FC Nantes (Nat) 0-1 AS Monaco (Nat) : Cabral (62e)

Stade Rennais FC (Nat) 2-2 (7 TAB à 6) AJ Auxerre (Nat) : Matondo (45e, sp), Lambourde (76e) / Dago (9e), Mary (40e)

USJA Carquefou ® 0-4 Clermont Foot 63 (Nat) : Cantero (45e), Fakili (47e, 76e), Tribout (60e)