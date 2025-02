PSG : l’annonce fracassante de l’agent de Gianluigi Donnarumma

Alors qu’il enchaîne de très grosses prestations ces dernières semaines, Gianluigi Donnarumma continue de faire couler de l’encre au sujet de son avenir. Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2021 après la fin de son bail avec l’AC Milan, le gardien italien a connu des hauts et des bas sous la tunique parisienne. Son contrat prendra fin en juin 2026, et l’international italien est au cœur de bruits de couloirs. En effet, Sky Italia révélait, en janvier lors du mercato d’hiver, que l’Inter Milan était sur les rangs du portier italien en vue d’un transfert pour la prochaine fenêtre estivale. Une information confirmée par le Corriere della Sera, qui indiquait que les Lombards avaient bel et bien approché Donnarumma. Le journal italien ajoutait même que le natif de Castellammare di Stabia souhaiterait retourner en Italie, entrouvrant ainsi la porte à un départ du PSG.

Gianluigi Donnarumma a pourtant clamé, peu de temps après, son envie de rester à Paris : «il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger», avait néanmoins déclaré le portier italien en zone mixte après la victoire contre Manchester City (4-2) en Ligue des Champions. Quant au président de l’Inter, Giuseppe Marotta, il avait été clair sur ce dossier : «il est désormais habituel que les grands clubs soient associés à de grands joueurs qui pourraient partir à la fin de la saison. Mais pour le moment, notre effectif est compétitif. Il répond à nos objectifs et nous n’avons pas à nous soucier de combler les lacunes. Cependant, il est normal que dans nos opérations, en particulier Ausilio et Baccin, nous voyions ce qui existe en ce qui concerne toutes les idées possibles sur le marché qui pourraient fonctionner dans le cadre de notre modèle. Mais dire qu’à ce stade nous sommes déjà en train de négocier… Certainement pas».

Enzo Raiola répond à toutes les rumeurs !

Son agent, Enzo Raiola, a confirmé, dans une interview à ChiamarsiBomber, que l’objectif restait de poursuivre l’aventure à Paris : «Donnarumma est le gardien du PSG et de la sélection nationale et est très apprécié par plusieurs clubs, ce qui est tout à fait naturel. Les contacts pour le renouvellement ont déjà été initiés l’été dernier et nous travaillons très sereinement dans ce sens. Au vu des règles imposées par l’UEFA, le club fait volte-face d’un point de vue financier, passant d’un budget total de plus de 500 millions d’euros à moins de la moitié. Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l’hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n’y a pas d’urgence». L’Inter surveille sa situation depuis un certain temps déjà, car avec le contrat de Yann Sommer qui expire le 30 juin 2026 et avec Josep Martinez qui doit encore gagner la confiance de tout le club, pouvoir signer un gardien du niveau de Donnarumma à faible coût serait essentiel.

Même le directeur sportif Piero Ausilio, dans une récente interview, n’a pas écarté cette possibilité : « S’il arrivait au terme de son contrat avec le PSG, cela serait-il intéressant pour nous ? Bien sûr que ce serait intéressant. En pensant déjà à 2026… c’est tellement loin. Et je ne pense pas que le PSG le laissera filer ». En bon stratège, Raiola n’a même pas écarté l’hypothèse d’un adieu, conscient que, si l’offre n’est pas adéquate, un gardien du calibre de Gianluigi Donnarumma libre sur le marché représenterait une énorme opportunité pour beaucoup d’équipes et pas seulement pour l’Inter : «Il n’y a eu aucun contact avec l’Inter ou avec d’autres clubs. Je crois que si le joueur est mis sur le marché, il n’aura aucun problème à trouver des équipes intéressées par lui. Si quelque chose devait changer dans les mois à venir, alors nous ferons nos évaluations». Le contrat actuel avec le Paris Saint-Germain doit en effet expirer le 30 juin 2026, soit exactement à la fin de la saison prochaine, mais tout le monde veut clarifier, d’ici cet été, quel sera son avenir.