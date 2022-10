Maccabi Haifa - Juventus : les compositions officielles

Match important pour la Juventus qui reçoit le Maccabi Haifa ce mardi pour le compte de la 4e journée du H de la Ligue des Champions. Avec trois points en trois matches, la Vieille Dame doit remporter cette rencontre afin de recoller aux deux leaders de la poule, le PSG et le Benfica (7 unités), adversaires plus tard dans la soirée (21h). En face, l'équipe israélienne tentera de faire mieux dans son antre, elle qui s'est inclinée au Juventus Stadium la semaine passée (1-3), afin de glaner son ou ses premiers points dans cette campagne européenne. Un match à suivre en direct en live commenté sur Foot Mercato à 18h45.

Pour ce match, Massimiliano Allegri un 4-4-2 à plat, comme lors de la défaite face à l'AC Milan samedi dernier (2-0), avec une défense Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Paredes et Rabiot dans l'entrejeu, Cuadrado et McKennie sur les ailes et, enfin, Di Maria aux côtés de Vlahovic en attaque. Du côté israélien, Barak Bakhar opte pour un 4-3-3, lui qui avait préféré une défense à cinq la semaine passée, avec un trio offensif composé d'Atzili, Pierrot et David.

Les compositions officielles :

Maccabi Haifa : Cohen - Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud - Lavi, Mohamed, Chery - Atzili, Pierrot, David

Juventus : Szczęsny - Danilo, Bonucci, Rugani Alex Sandro - Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie - Di María, Vlahović

