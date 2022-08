Angers-Nantes : les compositions officielles

Angers et Nantes lancent leur saison de Ligue 1 par un derby, celui des Pays de la Loire. (une rencontre à suivre en direct sur notre, coup d'envoi 15 heures). Modeste 14e la saison dernière, le SCO n'a pas vraiment rassuré durant la préparation estivale avec seulement trois victoires en sept rencontres et notamment un lourd revers face au Séville FC (0-6). 9e de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France, l'exercice 2021/2022 a souri au FCN. Les Canaris, eux, ont déjà débuté leur saison avec le Trophée des champions, le week-end dernier, perdu lourdement face au PSG (0-4).

Pour cette rencontre, Gérald Baticle, l'entraîneur du SCO, doit composer sans Bentaleb (suspendu), Boufal (reprise) et Sima (blessé). Le coach aligne donc son équipe en 4-2-3-1 avec notamment le retour de Bernardoni dans le but ou encore la titularisation de Diony devant. A noter que Capelle, titulaire au milieu, sera le capitaine. Côté FCN, Antoine Kombouaré, privé de Castelletto suspendu, reste fidèle à son 3-4-1-2 avec le capitaine Lafont dans la cage, la présence de Sissoko au milieu et celle de Blas en soutien de Guessand et Simon.

Les compositions officielles :

Angers : Bernardoni – Sabanovic, Hountondji, Blazic, Doumbia – Mendy, Capelle – Thioub, Ounahi, Hunou – Diony.

Nantes : Lafont – Appiah, Girotto, Pallois – Coco, Sissoko, Chirivella, Merlin – Blas – Guessand, Simon.