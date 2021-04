Liga : Elche bat Levante et sort de la zone rouge

Dix-neuvième de Liga à seulement trois petits points des places pour le maintien, Elche espérait réaliser le coup parfait face à Levante. Une victoire permettait aux hommes de Francisco Escriba Segura de rêver et de lutter jusqu’au bout pour une place en Liga la saison prochaine. Dans cette rencontre, c’est bien Elche qui aura montré le meilleur visage.

La suite après cette publicité

Plus motivés, plus rigoureux et plus ambitieux dans le jeu, les Franjiverdes ouvraient le score grâce à l’attaquant argentin Lucas Boyé (1-0, 32e). Son 6eme but de la saison. Un but précieux qui suffira à donner la victoire à son équipe puisque le score ne bougera plus. Avec cette victoire, Elche remonte à la seizième place du classement, à seulement un point de Getafe quinzième, et à six journées de la fin. Levante reste dans le ventre mou du championnat, à la onzième position.