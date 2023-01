Al Nassr - Al Ittifaq : les compositions sont là

La 14e journée de Saudi Pro League offre un duel entre Al Nassr (2e) et Al Ittifaq (10e). L’occasion pour Cristiano Ronaldo de faire ses débuts en compétition officielle avec sa nouvelle équipe. A domicile, le club de Riyad opte pour un 4-2-3-1 avec Nawaf Al Aqidi dans les cages derrière Sultan Al-Ghannam, Abdulelah Al Amri, Abdullah Madu et Ali Lajami. On retrouve Abdulmajeed Al Sulaiheem et Abdullah Al Khaibari dans l’entrejeu. Seul en pointe, Anderson Talisca est soutenu par Abdulrahman Ghareeb, Gonzalo Martinez et Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

De son côté, Al Ittifaq s’articule dans un 4-4-2 avec Paulo Victor qui officie comme dernier rempart. Devant lui, Saeed Al Muwallad, Sadd Al Mosa, Marcel Tisserand et Abdullah Khateeb se retrouvent en défense. Le double pivot est assuré par Faisal Al Ghamdi et Al Abdullah Hazzazi tandis que Mohammed Al Kuwavkibi et Vitinho prennent les ailes derrière Robin Quaison et Youssoufou Niakaté.

À lire

Saudi Pro League : pour la première de Cristiano Ronaldo, Al Nassr domine Al Ettifaq

Suivez la rencontre sur notre live commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

Al Nassr : Al Aqidi - Al Ghannam, Al Amri, Madu, Lajami - Al Sulaiheem, Al Khaibari - Ghareeb, Martinez, Ronaldo - Talisca

Al Ittifaq : Victor - Al Muwallad, Al Mosa, Tisserand, Khateeb, Al Hawsawi - Al Kuwavkibi, Mahnashi, Hazzazi, Vitinho - Quaison