Chelsea : Conor Gallagher consolé par Thomas Tuchel

Présent en conférence de presse, ce vendredi, avant de retrouver Crystal Palace en demi-finale de la FA Cup dimanche, Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, a tenu à s'exprimer sur l'absence de Conor Gallagher (22 ans), milieu de Palace prêté par Chelsea et qui ne pourra pas prendre part à cette rencontre en raison de l'accord de prêt entériné entre les deux formations anglaises. Devant les journalistes, le technicien allemand a ainsi assuré avoir appelé le prometteur milieu anglais pour s'excuser de cette situation.

«J’ai eu la chance de parler à Conor et j’ai également pu voir sa frustration. Nous nous sommes rencontrés il y a des semaines par hasard dans un restaurant après la pause internationale et nous avons eu une conversation, et le sujet a été abordé. Je me suis excusé parce que je sais à quel point il est compétitif et je l’aime beaucoup. Je connais très bien son caractère et c’était un plaisir de l’avoir ici en pré-saison. C’est comme ça. Nous jouons pour gagner le match et les règles étaient claires quand nous avons fait le prêt, et je peux tout à fait comprendre Patrick Viera et aussi la déception de Conor bien sûr. Mais c’étaient les règles quand nous avons fait le prêt et nous ne voulons pas souffrir de nos règles», a ainsi précisé Tuchel dans des propos relayés par The Mirror.