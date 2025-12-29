La Juventus mise gros pour retenir Kenan Yildiz

La Juventus est prête à tout pour convaincre Kenan Yildiz de prolonger son contrat. Selon Sportmediaset, après une première offre de 4,5 millions d’euros par saison jugée insuffisante, le club propose désormais 6 millions par an pour un contrat jusqu’en 2031, afin de montrer au jeune Turc sa place centrale dans le projet bianconero. Une proposition qui a aussi pour but de le dissuader de céder aux nombreuses sollicitations de clubs européens, dont le Real Madrid. Luciano Spalletti a récemment souligné l’importance du joueur : « à Kenan, je veux du bien comme à un fils, je sais qu’il peut changer le cours d’un match à tout moment. Personne ne pourra jamais me faire douter de sa grande disponibilité, il a un comportement de top joueur, mais il doit mieux comprendre quand percer avec le ballon ».

La suite après cette publicité

Le message de Spalletti est clair : « Il sait qu’il est notre numéro 10 : il doit prendre ses responsabilités et écouter mes instructions ». Les performances du Turc sous la houlette de Lucio sont déjà très prometteuses, avec cinq buts et deux passes décisives depuis son arrivée sur le banc de la Juve. La signature du nouveau contrat pourrait intervenir dès le début de l’année prochaine, permettant à toutes les parties de se concentrer pleinement sur les objectifs collectifs, notamment la qualification pour la Ligue des Champions.