LdC, Chelsea : Malo Gusto lance le choc face au PSG

Plus de sept mois après la finale de la Coupe du monde des clubs remportée par Chelsea face au PSG (3-0), les deux clubs vont se retrouver dans le cadre de la Ligue des Champions. Un choc attendu et qui promet des étincelles vu le passif de leur dernière confrontation. Sur Téléfoot ce dimanche, Malo Gusto a évoqué ce match.

La suite après cette publicité

« Ce sera un gros match, ce n’est pas une équipe à prendre à la légère, on va tout donner. C’est à nous de mettre cette intensité, d’avoir une bonne cohésion de groupe parce que contre une équipe comme le PSG, c’est quelque chose qu’il faut mettre en avant. Et la meilleure équipe entre le PSG et Chelsea passera. »