OM : la rumeur folle et insistante de la presse italienne

Daichi Kamada à l’OM cet hiver ? C’est une rumeur qui était déjà sortie en Italie il y a quelques semaines, et qui refait son apparition dans Il Messaggero, journal plutôt fiable, ce mercredi. Selon la publication transalpine, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs les plus intéressés par les services du joueur offensif japonais de 27 ans, arrivé en terres romaines l’été dernier seulement.

La suite après cette publicité

Pourquoi partir dès maintenant ? Et bien tout simplement parce qu’il n’a signé un contrat que d’un an, avec trois années en option. S’il le souhaite, il peut donc quitter le club romain dès l’été à venir. Sachant qu’il n’est pas titulaire pour l’instant (6 titularisations en 13 rencontres de Serie A), c’est une hypothèse à envisager. L’Olympique de Marseille ne lâche pas le Japonais, qui est aussi convoité par Valence et la Real Sociedad. Sa préférence irait plutôt à un départ vers la Liga, mais les Phocéens ont une carte à jouer…