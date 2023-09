Le PSG ouvre la porte à une recrue surprise !

La suite après cette publicité

C’est un peu l’euphorie au PSG depuis la semaine dernière. Coup sur coup, le club de la capitale venait de battre le Borussia Dortmund 2-0 en ouverture de la phase de groupes de Ligue des Champions, puis l’OM 4-0, toujours au Parc des Princes en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Les premiers nuages sont arrivés dès le coup de sifflet final. Devant un public en liesse, qui n’a pas demandé son reste, certains joueurs (Dembélé, Kolo Muani, Hakimi, Kurzawa) ont entonné des chants à caractère homophobe. Ils risquent une suspension.

Leur sort sera décidé par la commission de discipline qui les a convoqués le 5 octobre prochain. Le mercredi suivant, une autre mauvaise nouvelle est arrivée. Elle est bien plus problématique pour Luis Enrique car l’opération de Nuno Mendes a été communiquée. Il ne reviendra pas avant 2024. «Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du Paris Saint-Germain a pris la décision d’effectuer une intervention chirurgicale ce vendredi en Finlande. La période d’indisponibilité du joueur est estimée à quatre mois.»

Le PSG vise un latéral gauche

Cette longue absence est d’autant plus embêtante que le PSG n’est pas très fourni à ce poste. Juan Bernat a été prêté à Benfica. Kimpembe, qui peut dépanner dans ce rôle, ne reviendra pas avant novembre. Lucas Hernandez évolue à cette position depuis sa venue cet été mais initialement, il a été recruté pour jouer en défense centrale. Ça ne semble pas trop soucier le principal intéressé. C’est surtout l’état de son genou qui est surveillé, lui qui revient de plus de six mois de blessure. Hakimi sera lui absent pour la CAN, alors que son remplaçant naturel, Nordi Mukiele revient tout juste à la compétition.

Il reste donc Layvin Kurzawa, lequel n’a joué que 7 matchs en deux ans notamment en raison d’une rupture du ligament latéral au genou lors de son prêt à Fulham l’an passé. Dans ces conditions, Luis Enrique a donc ouvert la porte à un renfort hier en conférence de presse. «C’est quelque chose qui était déjà prévu. Pour Nuno Mendes, on doit être encore plus attentifs. Il est évident qu’avec le président et Luis Campos (conseiller sportif), nous sommes très attentifs à des possibilités. Ce sont des choses qui arrivent dans une saison (les blessés). Je ne vais pas me plaindre avec l’effectif que j’ai.»

Un recrutement qui peut prendre plusieurs formes

Pas de plainte non mais des craintes oui. Le PSG avance sur un fil concernant le poste de latéral gauche. Reste à savoir si la direction voudra attendre janvier et le prochain mercato ou tentera un renfort sous la forme d’un joker. Il faudra pour cela le faire venir depuis un club français. Le joker médical, lui, ne fonctionne pas pour le cas Nuno Mendes car il n’est pas international français. Cet été déjà, Luis Campos avait réfléchi à recruter quelqu’un à ce poste mais aucun profil ne l’avait séduit. Le club avait préféré miser sur Kurzawa en cas de pépin.