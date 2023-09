PSG-OM, chants homophobes : Dembélé, Kolo Muani, Kurzawa et Hakimi convoqués !

Voilà une scène qui a beaucoup fait parler ces dernières heures. Après la fin de PSG-OM (4-0), certains joueurs parisiens ont profité de la fête avec les supporters pour lâcher quelques insultes à caractère homophobes à l’adresse de leurs adversaires du soir. Depuis, c’est le tollé. Olivier Klein, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), a même saisi la justice avec l’accord de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et de la ministre de l’Égalité, Bérangère Couillard, afin de sanctionner les faits et leurs auteurs.

La suite après cette publicité

La commission de discipline s’est elle aussi emparée du problème. Face au délai trop court pour entreprendre une enquête entre les faits et la réunion de la commission, cette dernière a décidé de convoquer Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa et Achraf Hakimi lors de la prochaine séance prévue le 5 octobre pour s’expliquer, puis réfléchir à une sanction. Le club est également visé à travers le comportement de certains de ses supporters.

Le communiqué complet de la commission de discipline de la LFP du 27 septembre :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 3 octobre 2023 à 0h00.

La suite après cette publicité

Joris CHOTARD (Montpellier Hérault SC)

Thomas FOKET (Stade de Reims)

Jonathan GRADIT (RC Lens)

Renan LODI (Olympique de Marseille)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme

Benjamin SANTELLI (SC Bastia)

Un match de suspension ferme

Nadjib CISSÉ (QRM)

Romaric YAPI (SC Bastia)

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 3 octobre 2023 à 0h00.

Pierrick CAPELLE (Angers SCO)

Lohann DOUCET (Paris FC)

Hugo GAMBOR (USL Dunkerque)

Baptiste GUILLAUME (EA Guingamp)

Andrew JUNG (Valenciennes FC)

Louis MAFOUTA (Amiens SC)

Abdoulaye NDIAYE (ESTAC Troyes)

Jean RUIZ (Pau FC)

POLICE DES TERRAINS

Expressions orales constatées

LIGUE 1 UBER EATS

6e journée de Ligue 1 Uber Eats : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du 24 septembre 2023

La suite après cette publicité

Comportement de supporters et de joueurs du Paris Saint-Germain

Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains supporters du Paris Saint-Germain et de certains de ses joueurs, la Commission de Discipline décide de convoquer le Paris Saint-Germain, ainsi que les joueurs Ousmane DEMBÉLÉ, Achraf HAKIMI, Randal KOLO MUANI et Layvin KURZAWA pour la prochaine séance de la Commission de Discipline, qui se tiendra le jeudi 5 octobre.

La suite après cette publicité

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le jeudi 5 octobre 2023 à 18h00.