Bayern Munich : coup dur pour Benjamin Pavard

La Ligue des Champions va être le gros objectif de la fin de saison des clubs encore engagés. Le Bayern Munich est l'un d'entre eux et est très bien parti pour accéder aux quarts de finale de la compétition après sa large victoire à Stamford Bridge, contre Chelsea, lors du 8e de finale aller (3-0). Mais dans la course à la coupe aux grandes oreilles, Benjamin Pavard pourrait manquer le sprint final.

Le défenseur français s'est blessé à la cheville à l'entraînement, à tel point qu'il a dû quitter le terrain sur une voiturette. Face à la presse, l'entraîneur bavarois Hansi Flick a lui-même confirmé cette information rajoutant que le champion du monde 2018 a passé des examens. Ces derniers ont révélé une lésion ligamentaire de la cheville gauche. Aucune information en revanche n'a filtré sur la durée de son indisponibilité, mais la presse allemande évoque une absence de plusieurs semaines.

💬 Hansi #Flick: "@BenPavard28 suffered an injury in training this morning. We will have to wait until he is properly examined until we know whether he'll be sidelined and, if so, for how long."#AudiFCBTour pic.twitter.com/lXOyQBLuTY