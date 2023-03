EdF, Nice : Jean-Clair Todibo se confie sur son avenir

La suite après cette publicité

Pour sa première sélection avec l’équipe de France, Jean-Clair Todibo est passé par la traditionnelle étape du bizutage durant laquelle il a dû chanter devant tous ses nouveaux coéquipiers. Après cette première expérience avec les Bleus, le joueur de l’OGC Nice était attendu en conférence de presse. Si les questions des journalistes s’orientaient naturellement sur son adaptation au groupe tricolore et sur sa découverte de Clairefontaine, il a aussi été question de son avenir. Interrogé sur un éventuel départ dans un club de réputation internationale, à l’image de Raphael Varane et d’Ibrahima Konaté, le joueur de 23 ans préfère se concentrer sur le présent et son contrat avec le club niçois. Néanmoins, Jean-Clair Todibo a quand même affirmé qu’une réflexion sur le sujet était également à l’ordre du jour…

«C’est une question compliquée. A vrai dire, je ne sais pas. Aujourd’hui je suis là en tant que Niçois, je suis sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027. Après est-ce que le bon choix pour moi serait de quitter Nice pour un grand club ? Je ne sais pas encore. Forcément qu’il y a une réflexion autour de ça mais c’est pas le moment d’y réfléchir, je suis bien à Nice et on verra ce que l’avenir me réserve. A 18 ans j’avais pas mal de gros clubs européens sur moi. Le choix a été celui d’un jeune de 18 ans. Maintenant avec les expériences que j’ai eues, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus serein et réfléchi à ce niveau là. Donc si je suis amené à faire un choix dans un avenir proche je le ferai avec beaucoup de calme et de sérénité et de réflexion surtout puisque c’est ce qui est le plus important.»

